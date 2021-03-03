"بسبب القائمة الحمراء".. مصر وصلاح في مأمن من قرار كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أصبح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الانجليزي أول ما يتحدث بشأن ألية انضمام لاعبي فريقه إلى المنتخبات الوطنية بعد قرار الحكومة البريطانية بشأن وضع "قائمة حمراء" لبعض الدول وعدم استثناء الرياضيين منها.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "لا نستطيع أن ننتظر وحسب في انتظار حل الموقف حين يعود اللاعبون ونجدهم يدخلون الحجر الصحي لمدة 10 أيام بفندق، هذا الشي غير ممكن."

وتابع المدرب الألماني: "فيفا كان واضحًا في هذا الأمر، نحن لا يمكن أن ندع لاعبينا ينضمون لمنتخبات بلادهم هذه المرة، وأعتقد أن كافة الأندية وافقت مع استمرار نفس الموقف الحالي لا يمكننا السماح للأولاد بالسفر."

وبالإطلاع على القائمة الحمراء الخاصة بالمملكة البريطانية، فقد أوضحت الحكومة بأنه خلال الفترة الحالية وبداية من 11 فبراير الماضي لا يمكن لأي مواطن قادم من بلدان اللائحة الحمراء من دخول البلاد، أما من يملك الجنسية البريطانية أو لديه حق الإقامة فيخضع للعزل لمدة 10 أيام.

ويلعب المنتخب المصري مباراتين في فترة التوقف الدولي القادمة الأولى أمام كينيا خارج الأرض والثانية ضد جزر القمر في مصر.

ولم تدرج الحكومة البريطانية مصر أو كينيا ضمن القائمة الحمراء وهو ما يعني عدم سريان قرار كلوب على محمد صلاح الذي سيتمكن من الانضمام لمنتخب بلاده.

وفي المقابل سيواجه ساديو ماني، نابي كيتا، أليسون، فابينيو، ودييجو جوتا للانضمام إلى منتخبات بلادهم نظرًا لسفرهم إلى مناطق ضمن القائمة الحمراء.