مصدر لـ"الخليج 365": خشونة الركبة تبعد أيمن أشرف عن مران الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

غاب أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي عن تدريبات فريقه اليوم الأربعاء استعداداً لمواجهة فيتا كلوب القادمة في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وذكر مصدر لـ"الخليج 365" أن أيمن أشرف عانى من خشونة في الركبة ما منعه من المشاركة في تدريبات الأهلي اليوم الأربعاء.

وكان أيمن أشرف قد عاد للمشاركة في المران يوم الاثنين الماضي بعد فترة إصابة قصيرة، لكنه غاب مجدداً عن المران بعد معاودة آلام الركبة.

ومن المتوقع أن يعود أيمن أشرف للتدريبات بصورة طبيعية غداً الخميس، وذلك بعد حصوله على راحة من تدريبات اليوم، أملاً في اللحاق بمواجهة فيتا كلوب المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.