شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خيالي من نادي تركي لضم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وصل النادي الأهلي عرضاً خيالياً من أحد الأندية التركية لضم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر .

وأبدى حارس مرمى مصر والنادي الأهلي موافقته المبدئية على الاحتراف خارج مصر ، كان مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رفضوا خلال الفترة الماضية فكرة التفريط مطلقًا في محمد الشناوي نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت العديد من شركات التسويق ، عن وجود بعض المفاوضات من الأندية الأوروبية للحصول على توقيع محمد الشناوي حارس المارد الأحمر، بالميركاتو الصيفي بعد المستوى التميز الذى يؤدي به اللاعب والمساهمة في تتويج فريقه بالميدالية البرونزية فى كاس العالم للاندية ، وضعه كأهم اللاعبين المطلوبين في الدوريات الأوروبية.

وجاء رفض النادي الأهلي، التفريط في حارسه مهما كانت الاغراءات المادية، لعدم وجود بدائل وباعتباره أهم عناصر الفريق وقائده، وبالتالي لن يكون هناك مجال للتفكير في رحيله.