شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يسعى لفرض التركيز على لاعبي الزمالك قبل مواجهة الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، من عبدالحليم على، مدير الكرة بالفريق، فرض سياج امني على تحركات لاعبي الزمالك، داخل فندق الإقامة في تونس قبل مواجهة الترجي.

ويستعد الزمالك، لمواجهة الترجي التونسي «السبت»، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الإفريقي.

وشدد باتشيكو، على عبدالحليم، منع التقاط الصور مع اللاعبين أو الاقتراب منهم خلال الأيام التي تسبق المباراة، حتي يتثني لهم التركيز في المواجهة المقبلة، على ان يكون الامر متاح للجماهير، في فندق الإقامة عقب العودة من المباراة.