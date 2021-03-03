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الباطن يختتم تحضيراته لمواجهة التعاون غداً

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جدة - خالد شويل - اختتم الباطن تحضيراته الأخيرة لمواجهة التعاون في الجولة 22 من دوري كأس الأمير للمحترفين غداً (الخميس)، حيث أجرى الفريق تدريبه الأخير اليوم (الأربعاء) على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ببريدة، إذ بدأت التدريبات بتمارين تكتيكية متنوعة، واختتمت بمناورة على منتصف الملعب طبق من خلالها الكابتن خوسيه جاريدو الطريقة التي سيدخل بها مواجهة الغد، وسط مشاركة جميع اللاعبين العائدين للفريق بعد تعافيهم من فايروس .


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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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