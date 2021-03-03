شكرا لقرائتكم خبر عن الباطن يختتم تحضيراته لمواجهة التعاون غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اختتم الباطن تحضيراته الأخيرة لمواجهة التعاون في الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غداً (الخميس)، حيث أجرى الفريق تدريبه الأخير اليوم (الأربعاء) على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، إذ بدأت التدريبات بتمارين تكتيكية متنوعة، واختتمت بمناورة على منتصف الملعب طبق من خلالها الكابتن خوسيه جاريدو الطريقة التي سيدخل بها مواجهة الغد، وسط مشاركة جميع اللاعبين العائدين للفريق بعد تعافيهم من فايروس كورونا.