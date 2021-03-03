شكرا لقرائتكم خبر عن أمير ماليزي يثير تكهنات بشأن رغبته في شراء نادي فالنسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثار أمير ماليزي تكهنات بشأن رغبته في شراء نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم، بعد أن تحدث عن طموحاته في العلن.

وقال تونكو إسماعيل سلطان إبراهيم، ولي عهد ولاية جوهور الغنية بالنفط، إن فالنسيا بحاجة إلى شخص متعطش للنجاح، مضيفاً أنه كان مدفوعاً بصناعة التاريخ.

ويمتلك فالنسيا حالياً رجل الأعمال الملياردير بيتر ليم من سنغافورة، الجزيرة المجاورة لولاية الأمير الجنوبية عبر مضيق جوهور. وقال تونكو إسماعيل (36 عاماً) عبر خاصية القصص عبر حسابه على «إنستجرام»: «لست رجل أعمال أنا أمير، أنا لست شخصاً يريد تغيير شعار ناديكم أو تقاليده. ما الذي يريده فالنسيا؟ أنتم بحاجة إلى شخص يعرف كرة القدم، متعطش للنجاح، شغوف ويفهم مدى أهمية فالنسيا كنادٍ».

ويمتلك تونكو إسماعيل نادي جوهور دار التعظيم الماليزي الذي أحرز الموسم الماضي اللقب السابع له على التوالي في الدوري المحلي، وافتتح ملعب السلطان إبراهيم الذي يتسع لـ40 ألف متفرج.

واشترت شركة «ميريتون هولدنجز» التي يمتلكها ليم، نادي فالنسيا، مقابل 420 مليون يورو في عام 2014، بما فيها 200 مليون يورو لتسديد ديون النادي، إلا أن علاقة الإدارة مع الجماهير تراجعت بعد سوء النتائج في الملعب ما ترك الباب مفتوحاً أمام تغييرات خلف الكواليس.

وفالنسيا الذي حقق لقب الليجا مرتين في مطلع الألفية الثالثة وتحديداً عامي 2002 و2004، ولقب كأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليج حالياً) عام 2004، إضافة إلى بلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2000 و2001، يقبع حالياً في المركز الرابع عشر في الدوري الإسباني على بعد خمس نقاط فقط من منطقة الهبوط.

وقُدرت قيمة النادي بـ408 ملايين يورو في تقرير صادر عن شركة التدقيق والاستشارات الهولندية «كاي بي أم جي» العام الماضي. وأحال ممثلو ليم إلى فالنسيا طلب التعليق عما صدر عن الأمير، إلا أن النادي لم يرد على الفور. (أ ف ب)