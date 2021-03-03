شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد فوز الهاجري وأعضاء اتحاد الطاولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد كرة الطاولة في اجتماعها غير العادي الذي عقد الأربعاء في فندق موفنبيك في دبي، فوز المهندس داوود الهاجري مرشح نادي النصر، برئاسة الاتحاد للدورة الجديدة 2020-2024 بالتزكية، علاوة على 6 مرشحين للعضوية فازوا بالتزكية أيضاً وهم: إبراهيم العسم مرشح نادي عجمان، وحسن الزرعوني مرشح نادي الشارقة، وأحمد البحر مرشح نادي شباب الأهلي، وعبد الرحمن المنهالي مرشح نادي فلج المعلا، وفيصل مصبح الكعبي مرشح نادي المدام، والمهندسة مجد محمد البلوشي مرشحة نادي الشارقة الرياضي للمرأة للمقعد النسائي. وعقد الاجتماع الانتخابي برئاسة محمد علي العامري، رئيس لجنة انتخابات اتحاد كرة الطاولة، بحضور 14عضواً من ممثلي الأندية من أصل 17، وتمت التزكية نظراً لعدم ترشح أحد لمنافسة الهاجري والأعضاء في الانتخابات. وسبق اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية اجتماع آخر للجمعية العمومية العادية عقد في المكان نفسه وتم خلاله الاطلاع واعتماد التقريرين الفني والمالي، ومناقشة مقترحات الأندية بشأن المسابقات.