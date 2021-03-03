أرقام استثنائية لسيتي.. وجوارديولا يشيد بالراقص محرز

أحرز جابرييل جيسوس هدفين، وسجل النجم الجزائري رياض محرز هدفاً وصنع هدفين، ليقودا فريقهما مانشستر سيتي للفوز على وولفرهامبتون 4-1 باستاد الاتحاد، وللابتعاد بفارق 15 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن حقق انتصاره الـ21 توالياً بجميع المسابقات، والـ15 توالياً في الدوري. وبات سيتي على بعد انتصارين لتحطيم الرقم القياسي الموجود بحوزة بايرن ميونخ (23 انتصاراً متوالياً في جميع المسابقات)، وبفارق فوز واحد عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني في عدد الانتصارات المتوالية في مختلف المسابقات برصيد 22 انتصاراً. وتعود آخر خسارة لفريق جوارديولا في الدوري إلى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عندما سقط أمام توتنهام صفر-2 ليتراجع حينها إلى المركز الحادي عشر قبل أن يستعيد توازنه تدريجياً ويهيمن على البريميرليج الذي احرز لقبه في 2018 و2019 من ضمن مجمل ستة ألقاب. وكان حجم الهزيمة قاسياً إلى حد ما على ولفرهامبتون الذي كان نداً لسيتي طيلة 80 دقيقة، لكن انتفاضة فريق المدرب بيب جوارديولا في الدقائق الأخيرة عكست سيطرته على المباراة. وسجل سيتي الذي يتقدم سريعاً نحو لقبه الثالث في آخر أربع سنوات والسابع منذ تأسيسه، ثلاثة أهداف متأخرة، عبر جيسوس «هدفين»، ورياض محرز، ليحسم الانتصار 4ـ1 بعدما كان سجل هدفاً في الدقيقة التاسعة، ويرفع رصيده إلى 65 نقطة مع تبقي 11 مباراة على نهاية الموسم، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الثاني ولديه 50 نقطة وتتبقى له مباراة إضافية. وحل يونايتد ضيفاً على كريستال بالاس، الأربعاء، قبل أن يواجه سيتي باستاد الاتحاد في قمة مانشستر يوم الأحد المقبل. ويقدم سيتي موسماً استثنائياً، فهو بفوزه على وولفرهامبتون عادل أيضاً الرقم القياسي للنادي في تجنب الخسارة في 28 مباراة متوالية، (25 انتصاراً و3 تعادلات)، في جميع المسابقات، والذي حققه بين إبريل /نيسان، وديسمبر/ كانون الأول 2017. أرقام مذهلة كما ان سيتي لم يتأخر في النتيجة لدقيقة واحدة في آخر 19 مباراة خاضها في البريميرليج، معادلًا الرقم القياسي لأرسنال الذي حققه بين شهري ديسمبر/ كانون الأول من عام 1998 ومايو/ أيار من عام 1999. وعلق رياض محرز أحد نجوم المباراة على فوز فريقه الذي تأخر حتى الدقيقة 80 قائلاً «واجهنا بعض الصعوبات وفريق وولفرهامبتون جيد، استطعنا السيطرة على مجريات الشوط الأول لكننا سجلنا هدفاً واحداً لأنهم دافعوا بشكل جيد، وواصلنا ضغطنا في الشوط الثاني وسجلنا اهدافاً أخرى. عندما تهاجم وتهاجم فالأكيد أنك ستسجل والطريقة التي حققنا بها الفوز كانت مميزة جداً». وعن القمة المرتقبة ضد مانشستر يونايتد قال محرز «هي مباراة مثل المباريات الأخرى بالنسبة إلينا لكنها تعني الكثير بالنسبة إلى الجماهير، وعلينا أن نقوم بعملنا ونفوز». تقدم سريع وتقدم سيتي في الدقيقة 15 بهدف عكسي سجله لياندر دندونكر لاعب وولفرهامبتون في مرماه بينما كان يحاول إبعاد كرة عرضية من رياض محرز. وتسبب محرز المتألق بالمزيد من المتاعب للضيوف بانطلاقاته من اليسار، ولم يشكل وولفرهامبتون خطورة كبيرة لكنه نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 61 بضربة رأس من المدافع كونور كودي الذي قفز ليقابل ركلة حرة نفذها بإتقان جواو موتينيو. وأعاد جيسوس التقدم لسيتي في الدقيقة 80 بعد أن فشل وولفرهامبتون في إبعاد كرة عرضية منخفضة داخل منطقة الجزاء من كايل ووكر، وسجل محرز الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة بعد خطأ دفاعي من وولفرهامبتون ثم أضاف جيسوس هدفه الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع بتمريرة من محرز. محرز الراقص وأثنى المدرب جوارديولا على محرز، وقال: المباراة الأخيرة لمحرز كانت مبهرة، لقد لعب بشكل جيد حقاً، ويمتلك مهارة استثنائية. وأضاف: هو شخص يقوم بالرقص في الملعب، ولا يخسر الكرة أبداً، ويقدم التمريرات الإضافية، ويقوم بجذب المدافعين إليه في الملعب، ثم يمرر الكرة من الخلف، ويرفع عرضيات رائعة".