شكرا لقرائتكم خبر عن سيسيه الناجي الوحيد من توبيخ حسام حسن في الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الجهاز الفني للاتحاد السكندري، الشكر للاعب رزاق سيسيه مهاجم الفريق المعار من صفوف الزمالك، على ما قدمه من مستوى مميز أمام إنبي في المباراة التي أقيمت أمس الاثنين وانتهت بهزيمة الفريق السكندري بهدف دون رد.

وأثنى حسام حسن على أداء سيسيه الذي سجل هدفا ألغى بداعي التسلل، وكان قريبا في مرة أخرى من التسجيل لولا اصطدام تسديدته بالعارضة، بجانب المجهود البدني الوفير الذي قدمه في لقاء الفريق البترولي.

وطالب حسام حسن من لاعبيه ضرورة التركيز في مباراتي الإنتاج الحربي والمحلة المقبلتين في الدوري من أجل تحسين مركز الفريق قبل التوقف الدولي نهاية الشهر الجاري، حتى يتثنى للفريق والجهاز استغلال فترة التوقف وهم في معنويات عالية.

وفاز فريق إنبى الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما الاثنين على ملعب الإسكندرية ضمن مباريات المؤجلة من الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، وأحرز هدف الفريق البترولى رامى صبرى من ضربة جزاء فى الدقيقة 13 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة بعدما لعب 13 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 3 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً، ومازال لديه مباراتان مؤجلتان بخلاف لقاء اليوم، ويحتل إنبى المركز الخامس برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 6 وتعادل في 4 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا ومازال لديه مباراتان مؤجلتان أيضا .