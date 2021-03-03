شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جداول دوريات الجمهورية والناشئين.. واستئنافها في أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الجولات المتبقية من المرحلة الثانية لدوري الجمهورية مواليد 2006 مع استئنافها في الأول من إبريل المقبل وفق قرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء التي قضت بإيقاف مسابقات الناشئين حتى نهاية الشهر الجاري بينما جاء مواعيد الجولات المتبقية من المرحلة الثانية لدوري الجمهورية مواليد 2003 و 2001 و 1999 .

كما يدرس مسئولو اللجنة الفنية باتحاد الكرة إنشاء دوري لفرق مواليد 2004 وهر ما سيتم حسمه نهاية الموسم الجاري.

كشف مسئولو اتحاد الكرة ان مصير مسابقة دوري 99 الموسم المقبل لم يحسم بشكل نهائي حتي الان ولكن سيتم عقد جلسة بين شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاوليمبي و الإدارة الفنية بالاتحاد لمعرفة رأيه في إلغاء البطولة من عدمه خاصة ان هذا الدوري كان يخدم المنتخب الاوليمبي في تجهيز بعض اللاعبين ممن لا يشاركوا في الفريق الاول بصفة منتظمة .

تابع مسئولو اتحاد الكرة ان الأقرب هو إلغاء المسابقة ولكن سيتم حسم هذا القرار خلال الفترة المقبلة خاص ان معظم العناصر التي يعتمد عليها المنتخب الاوليمبي تشارك في الفريق الاول لأنديتها الي جانب وجود مواليد اكثر من فرق اخري سيتم إضافتها الموسم المقبل .

ويحسم اتحاد الكرة مصير مسابقات الناشئين مع اللائحة الجديدة للقيد التى سيتم إعدادها نهاية الموسم الجارى، وقبل فتح القيد للموسم الكروى الجديد 2020 -2021.. وتسود حالة من الغموض حول مصير مسابقة 99 فى الموسم المقبل، حيث سيترتب عليها موقف اللاعبين مواليد 99 من القيد فى قوائم الأندية، سواء بقيدهم تحت السن ناشئين فى حال استمرار المسابقة، أو قيدهم ضمن القائمة مع باقى اللاعبين فى حال إلغاء المسابقة كما حدث فى مسابقة 97 الموسم الجارى.

فى السياق ذاته أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم قيد اللاعب السورى فى قوائم الأندية المصرية كلاعب أجنبى اعتبارا من الموسم المقبل، بعد انتهاء المهلة التى منحها اتحاد الكرة للأندية لحين انتهاء التعاقد مع اللاعبين السوريين لمدة 3 سنوات.