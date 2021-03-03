شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية يقر بأحقية أبو جبل في 905 ألف جنيه لدى سموحة وأحمد على 679 من المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقرت إدا رة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم أحقية اللاعب محمد قطب أبو جبل في الحصول على مبلغ قدره تسعمائة وخمسة آلاف وخمسمائة واثنين وخمسين جنيها لدى نادي سموحة وذلك بموجب الشكوى التي تقدم بها اللاعب.

كما قررت اللجنة أحقية اللاعب أحمد رجب محمد في الحصول على ستة وثلاثين ألف جنيه وأحقية اللاعب عبد الرحمن موسى محمد في الحصول على مائة وعشرة آلاف جنيها من النادي نفسه.

كما تقرر أحقية اللاعب أحمد السيد أحمد السيد في الحصول على مائتي وواحد ألف ومائتي وخمسين جنيها من نادي غزل المحلة وإيقاف كل من اللاعبين أحمد محمد عبد الله علي والمصطفى محمد شفيق لحين سداد كل منهما مستحقات نادي غزل المحلة لديهما وقدرها عشرة آلاف جنيه لكل لاعب.

فيما تقرر أحقية اللاعب أحمد محمود علي في الحصول على ستمائة وتسعة وسبعين ألفا وخمسمائة جنيه من نادي المقاولون العرب، وذلك في الشكاوى المقدمة لاتحاد كرة القدم .