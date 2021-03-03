الامارات | تحويل نادي النصر السعودي إلى شركة استثمارية

شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل نادي النصر السعودي إلى شركة استثمارية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وافقت وزارة الرياضة السعودية على تأسيس شركة استثمارية بشكل كامل لنادي النصر، تحت اسم شركة النصر الاستثمارية.

وذكر النصر عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن وزارة الرياضة وافقت على الطلب الذي تقدم به النادي لتأسيس شركة استثمارية مملوكة بالكامل للنادي، كما صدر قرار وزير التجارة بالموافقة على الترخيص بالتأسيس للشركة تحت مسمى (شركة نادي النصر الاستثمارية)".

وأضاف النصر في بيانه أن الشركة ستكون تحولا مهما وانتقالا لآفاق جديدة في عالم الاستثمار،مشيرا إلى أن ملكية الشركة بالكامل ستكون للنادي.

وأوضح البيان: "شركة نادي النصر تعتبر شركة رسمية خاضعة لأنظمة الشركات وقوانينها، ويمكن لها العمل تجاريا بكل سهولة في قطاعات متنوعة. والدخول في عدد من الاستثمارات مما سيجعلها مصدر دخل مهم للنادي".

ووصف هاشم سرور لاعب النصر السابق ورئيس رابطة لاعبي النصر هذا القرار بالاستثمار التاريخي.

ويحتل النصر المركز السابع في ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة.

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