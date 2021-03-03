الامارات | اخبار ايجابية في ليفربول قبل لقاء تشيلسي

شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار ايجابية في ليفربول قبل لقاء تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن الثنائي البرازيلي أليسون بيكر وفابينيو سيعودان لصفوف الفريق أمام تشيلسي غدا الخميس بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم حيث يسعى ليفربول لإنهاء الموسم ضمن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وحصل الحارس أليسون على إجازة بعد وفاة والده المفاجئة الأسبوع الماضي وغاب عن انتصار 2-صفر على شيفيلد يونايتد يوم الأحد.

ولم يلعب لاعب الوسط الدفاعي فابينيو، الذي استعان به ليفربول في مركز قلب الدفاع لتعويض غياب العديد من المدافعين البارزين، منذ الهزيمة 4-1 أمام مانشستر سيتي الشهر الماضي بسبب إصابة عضلية.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "شارك أليسون في تدريبات الفريق بشكل كامل هذا الأسبوع وأتوقع عودته.

"خضع فابينيو الآن لخمس أو ست جلسات لتقييم حالة ساقيه. سنتخذ قرارا بشأنه. لكنه يبدو في حالة طيبة. أصبح جاهزا".

وقد يعود ديوجو جوتا، الذي لم يلعب منذ إصابته في الركبة في ديسمبر كانون الأول، أمام تشيلسي.

وقال كلوب "يعاني من مشكلة في المعدة. أبلغونا صباح اليوم بأن حالته تحسنت. سنبحث مدى إمكانية مشاركته".

وأنهى ليفربول حامل اللقب سلسلة من أربع هزائم في الدوري بالانتصار على مضيفه شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب.

ومع إخفاق أربعة من خمسة فرق تسبق ليفربول في الترتيب في تحقيق الفوز مطلع الأسبوع وجد فريق المدرب كلوب نفسه الآن متأخرا بنقطتين فقط عن وست هام يونايتد الرابع والذي يشغل آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

وقال كلوب "قبل أسبوع كان فريقي خارج الحسابات لكن الوضع تغير الآن ويجب الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات لتحقيق أهدافنا. الفريق يعرف ذلك جيدا.

"يجب أن يكون دفاعك قويا أمام تشيلسي وأن تبذل مجهودا كبيرا وأن تتحلى بالصبر وتتحين الفرص .. لأنه منافس خطير"

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