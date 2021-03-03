شكرا لقرائتكم خبر عن أنقرة يفوز على جالاتا سراي في مباراة طرد مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فاز فريق أنقرة جودجو على جالاتا سراي في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري التركي وجاءت نتيجة المباراة (2-1) لصالح أنقرة جودجو.

وافتتح التهديف لصالح أنقرة إبراهيم أكداج في الدقيقة الـ45 من عمر المباراة، ولحقه سابا لوبسانيدزي في الدقيقة الـ55، بينما سجل كريم أكتورك أوغلو هدف جالاتا سراي الوحيد في الدقيقة الـ90.

وتم طرد مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر فى الدقيقة الـ56 بعد قيامه بضرب مدافع فريق أنقرة جودجو بشكل مباشر، ويعد هذا هو الطرد الأول للأناكوندا مصطفى محمد منذ انضمامه لفريق جالاتا سراي التركي.

وكان مصطفى محمد قد انضم إلى جالاتا سراي في فترة الانتقالات الشتوية معارًا من الزمالك مقابل 2 مليون دولار، لمدة موسم ونصف، مع وضع بند في العقد يقضي بأحقية الشراء.

ويتصدر جالاتا سراي ترتيب الدوري التركي برصيد 57 نقطة، بينما يحتل أنقرة جودجو المركز الـ19 برصيد 23 نقطة.