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لاعبو الإسماعيلي يخضعون لمسحة كورونا استعداداً لمواجهة وادي دجلة

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجري لاعبو الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، وجهازهم الفني، مسحة كورونا «الأربعاء».

ويستعد الإسماعيلي، لمواجهة وادي دجلة «الجمعة»، على ارض ملعب ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر للدوري.

وحرص الجهاز الطبي للفريق، على الاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية في فندق إقامة الفريق في القاهرة، استعداداً للمواجهة، لتفادي إصابة أي لاعب خلال المعسكر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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