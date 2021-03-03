شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الإسماعيلي يخضعون لمسحة كورونا استعداداً لمواجهة وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجري لاعبو الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، وجهازهم الفني، مسحة كورونا «الأربعاء».

ويستعد الإسماعيلي، لمواجهة وادي دجلة «الجمعة»، على ارض ملعب ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر للدوري.

وحرص الجهاز الطبي للفريق، على الاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية في فندق إقامة الفريق في القاهرة، استعداداً للمواجهة، لتفادي إصابة أي لاعب خلال المعسكر.