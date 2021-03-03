شكرا لقرائتكم خبر عن الرنين المغناطيسي يحسم موقف حسين السيد من تدريبات الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري حسين السيد، الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، أشعة رنين مغناطيسي لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية، او خضوعه لبرنامج علاجي خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الإسماعيلي، لمواجهة وادي دجلة " الجمعة "، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر للدوري، والتي ستجري علي أرض ملعب ستاد السلام.

وقال الدكتور محمد طه مهنا، طبيب الإسماعيلي، ان حسين السيد، تعرض لكدمة قوية، لم يستطع علي إثرها اكمال المران، وانه علي ضوء الأشعة التي سيخضع لها سيتم تحديد البرنامج التدريبي او العلاجي الذي سيخضع له.