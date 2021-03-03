شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل أستون فيلا و شيفلد.. المحمدي أساسيًا وتريزيجيه على مقاعد البدلاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه أستون فيلا نظيره شيفلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشف دين سميث، المدير الفني للفريق عن التشكيل، وتواجد أحمد المحمدي أساسيًا بينما يجلس محمود حسن تريزيجيه على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: أحمد المحمدي - كونسا - مينجيز - مات تارجيت.

خط الوسط: رامسي - ماكجين – ناكامبا.

خط الهجوم: أنور الغازي - برتراند تراوري - أولي واتكينز.

وكانت مباراة الذهاب كانت حسمت لصالح أستون فيلا بنتيجة (1-0).

ويحتل أستون فيلا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بينما يتذيل شيفلد يونايتد الترتيب برصيد 11 نقطة.