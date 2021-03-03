شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة إنبى وطلائع الجيش لتقام الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة إنبي وطلائع الجيش ليوم الجمعة 5 مارس 2021 الساعة 7 مساء ،ويقام اللقاء المرتقب الساعة 7 مساء على استاد جهاز الرياضة العسكري بـ محافظة القاهرة .

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة بفريق إنبي أن ناديه تقدم بطلب لاتحاد الكرة من أجل تأجيل مباراة إنبي وطلائع الجيش ليوم الجمعة 5 مارس 2021.

ووافق الاتحاد المصري لكرة القدم على تأجيل اللقاء، من جهة أخرى دخل مسؤولو نادي بيراميدز، في صراع مع النادي الأهلي من أجل التعاقد مع كريم فؤاد ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم والمعار لصفوف انبي حتى نهاية الموسم الجاري من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة .

وتنتهي إعارة كريم فؤاد مع نادي انبي في نهاية الموسم الجاري ويحق للنادي البترولي شراءه بصفة نهائية من نادي النجوم مقابل 15 مليون جنيه ولكن سيكون المقابل المادي عائقًا أمام انبي لشراء اللاعب بصفة نهائية.

وشهدت الأيام الماضية دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع اللاعب صاحب ال21 عامًا، لحسم التعاقد معه، في نهاية الموسم الجاري وذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه مع نادي انبي في الفترة الماضية فضلاً عن إجادته اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر بالإضافة إلى الجناح الأيمن.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولو نادي بيراميدز، دخلوا في مفاوضات مع كريم فؤاد من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك لحل الأزمة التي يعاني منها الفريق في مركز الظهير الأيمن، خاصة بعد عدم ظهور أحمد فتحي بالمستوى المنتظر منه منذ انضمامه للفريق في الصيف الماضي، قادمًا من النادي الأهلي.

وقاد عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بالنادي السماوي، المفاوضات مع كريم فؤاد، وجون إدوارد، وكيل أعماله، من أجل إقناع اللاعب بالانضمام لصفوف بيراميدز، في الموسم المقبل. ويسعى مسؤولو بيراميدز، لاستغلال المقابل المادي، في إقناع اللاعب بالانضمام إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.