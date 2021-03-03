شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة إنبى وطلائع الجيش لتقام الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة إنبي وطلائع الجيش ليوم الجمعة 5 مارس 2021 الساعة 7 مساء ،ويقام اللقاء المرتقب الساعة 7 مساء على استاد جهاز الرياضة العسكري بـ محافظة القاهرة .
وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة بفريق إنبي أن ناديه تقدم بطلب لاتحاد الكرة من أجل تأجيل مباراة إنبي وطلائع الجيش ليوم الجمعة 5 مارس 2021.
ووافق الاتحاد المصري لكرة القدم على تأجيل اللقاء، من جهة أخرى دخل مسؤولو نادي بيراميدز، في صراع مع النادي الأهلي من أجل التعاقد مع كريم فؤاد ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم والمعار لصفوف انبي حتى نهاية الموسم الجاري من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة .
وتنتهي إعارة كريم فؤاد مع نادي انبي في نهاية الموسم الجاري ويحق للنادي البترولي شراءه بصفة نهائية من نادي النجوم مقابل 15 مليون جنيه ولكن سيكون المقابل المادي عائقًا أمام انبي لشراء اللاعب بصفة نهائية.
وشهدت الأيام الماضية دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع اللاعب صاحب ال21 عامًا، لحسم التعاقد معه، في نهاية الموسم الجاري وذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه مع نادي انبي في الفترة الماضية فضلاً عن إجادته اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر بالإضافة إلى الجناح الأيمن.
وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولو نادي بيراميدز، دخلوا في مفاوضات مع كريم فؤاد من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك لحل الأزمة التي يعاني منها الفريق في مركز الظهير الأيمن، خاصة بعد عدم ظهور أحمد فتحي بالمستوى المنتظر منه منذ انضمامه للفريق في الصيف الماضي، قادمًا من النادي الأهلي.
وقاد عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بالنادي السماوي، المفاوضات مع كريم فؤاد، وجون إدوارد، وكيل أعماله، من أجل إقناع اللاعب بالانضمام لصفوف بيراميدز، في الموسم المقبل. ويسعى مسؤولو بيراميدز، لاستغلال المقابل المادي، في إقناع اللاعب بالانضمام إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.
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