شكرا لقرائتكم خبر عن طرد مصطفى محمد للمرة الأولى مع فريق جالاتا سراي التركي .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

شهدت مباراة جالاتا سراي وأنقرة جودو ببطولة الدوري التركي طرد مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك المعار إلى فريق جالاتا سراي .

وتم طرد مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر فى الدقيقة 56 بعد قيامه بضرب مدافع فريق أنقرة جودجو بشكل مباشر، ويتقدم فريق أنقرة جودجو بنتيجة 2 - 0 على المباراة الدائرة الآن ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري التركي .

وتنشر صحيفة المصري اليوم فيديو طرد مصطفى محمد اليوم الأربعاء خلال مباراة جالاتا سراي وأنقرة جودو ببطولة الدوري التركي

مصطفى محمد مهاجم فريق جالاتا سراى التركى أصبح حديث الصباح والمساء في بلاد الأناضول منذ قدومه للدورى التركى خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من نادى الزمالك المصرى.

ووفقا لما ذكرته شبكة أوبتا للإحصائيات الكروية، أصبح مصطفى محمد يحقق أرقاما قياسية بخلاف تسجيله 6 أهداف متتالية في 6 مباريات، الأناكوندا المصرى فقد سجل 5 أهداف في الدوري بثماني تسديدات فقط على المرمى، فهو لاعب يذهب لهدف كل 80 دقيقة وفقا لما نشرته الشبكة الإحصائية.

وفي سياق آخر، تغنى موقع صحيفة ماركا الإسبانية بالمهاجم المصرى مصطفى محمد وقال: «أضاءت أرض الأهرامات فرعونا جديدا في عالم كرة القدم داخل فريق جالاتا سراى وأن المهاجم مصطفى محمد سيصبح رابطا جديدا للسلالة التي بدأت في أوروبا من قبل مواطنيه حسام حسن وأحمد حسام ميدو وعمرو زكي والنني وصلاح.

ونشر التقرير تصريحات لمدرب جالاتا سراى فاتح تريم الذي أثنى على أداء مصطفى محمد قبل لقاء أنقرة جوجو الذي ينطلق غدا عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وقال: «لديه أسلوب لعب رجولي، يقف قويا، وفي نفس الوقت سريعا ليس من السهل العثور عليه».

مصطفى محمد بعد انتقاله لصفوف فريق جالاتا سراي التركي مع الانتقالات الشتوية الماضية أصبح البحث من عشاق الكرة المصرية والزمالكاوية تحديدا متصاعد ومتزايد بشكل كبير لمتابعة ألاناكوندا المصري الذي صال وجال في الدوري التركة من أول 6 مباريات مسجلا 6 أهداف بمقيص الأحمر والأصفر.

ويجد البعض صعوبة في الحصول على تردد القنوات الناقلة للدوري التركي نظرا لتشفيرها، ووفقا للنظام السابق يتم بث بعض اللقاءات للدوري التركي مباشرة وفي الأغلب يتم إذاعتها تسجيلا ويتم إذاعتها مجددا على قناة بين سبورت 5 بعد إنتهائها بساعتين أو 3 ساعات على أقصى تقدير.

ويقدم المصري اليوم، خدمة لجماهير الكرة المصرية والعربية التى تريد مشاهدة النجم الساطع في بلاد الأناضول مصطفى محمد والذي سيكون على موعد غدا عند السادسة مساء بتوقيت القاهرة خلال مواجهة فريقه أمام أنقرة جوجو ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر الدورى التركي.

القنوات الناقلة للدوري التركي هي –

beIN SportsTurkey

beIN Sports Fr

Sport TV Potugal

Sport Czechia

وتعرض مصطفى محمد لواقعة طرد فى دوري أبطال أفريقي قبل ذهابه لأوروبا حيث قام الحكم الجزائري مصطفى غربال بطرده بعد نهاية لقاء الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 2 -1 في نهائي دوري أبطال إفريقيا وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 9 في تاريخه ليتأهل لبطولة كأس العالم للأندية.