شكرا لقرائتكم خبر عن جالاتا سراي وأنقرة جوتشو... طرد لمصطفى محمد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حكم مباراة جالاتا سراي وأنقرة جوتشو يطرد مصطفى محمد

شهدت مباراة جالاتا سراي وأنقرة جوتشو، طرد مصطفى محمد في الدقيقة 59 بعد ضربة للاعب أنقرة.

وأشهر الحكم التركي خليل أوموت ميلر، الكارت الأحمر في وجه لاعب الزمالك السابق بعد اعتداءه على أحد اللاعبين في كرة مشتركة.

وسجل أنقرة جوتشو الذي يلعب له لاعب الأهلي السابق جيرالدو هدفين.

ويحتل جالاتا سراي صدارة ترتيب الدوري التركي برصيد 57 نقطة، بينما يتذيل أنقرة جوتشو ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة.

ويتواجد النجم المصري مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار لجالاتا سراي في التشكيل الأساسي لمواجهة أنقرة جوتشو.