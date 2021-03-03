شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا يدخل حسابات الجهاز الفني للمنتخب لقيادة هجوم منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

دخل أحمد حسن كوكا لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم حسابات الجهاز الفني بقيلادة حسام البدري المدير الفني للإنضمام الى المعسكر المقبل المقرر اقامته يوم 21 مارس الجاري استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 من الشهر نفسه بعد تألق اللاعب مع فريقه في الدوري اليوناني خلال الفترة المقلة.

وتواصل أحد أفراد الجهاز الفني مع اللاعب خلال الفترة الأخيرة وأكد له رغبة الجهاز الفني في ضمه للإستفاده من امكانياته الفنية.