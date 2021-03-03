شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يدرس ضم حسام غالي للجنة التخطيط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يدرس محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ضم حسام غالي نجم الفريق الأسبق، إلى عضو ية لجنة التخطيط خلال الفترة المقبلة في ظل رغبة رئيس النادي في تجهيز كوادر إدارية من العناصر الشابة للإعتماد عليها خلال الفترة المقبلة.

ويرغب الخطيب في ضم غالي لقائمته الإنتخابية في حالة اتخاذ رئيس النادي قرارا نهائيا بخوض الإنتخابات المقبلة للقلعة الحمراء على منصب الرئيس.

ويأمل بيبو في تواجد عناصر صعيرة السن في كوادر جديدة.