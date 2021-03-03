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صحيفة إسبانية تكشف رسالة بيريز لزيدان بشأن مستقبله مع ريــال مدريد

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفي إسباني، عن آخر المستجدات المتعلقة بمستقبل الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريـال مدريد.


وارتبط اسم زيدان بمغادرة ، حال خروج الفريق من الموسم الحالي خالي الوفاض، ولم يعد يتبقى لريال مدريد هذا الموسم، سوى لقبي الليجا ودوري الأبطال، بعد خسارة السوبر وكأس إسبانيا.

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أخبر زيدان بثقته فيه ورغبته في استمراره بالموسم المقبل، وأوضح بيريز لزيدان، أنه أفضل مدرب قادر على بناء فريق جديد مع الوافدين الجدد بالصيف المقبل لاستعادة الألقاب.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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