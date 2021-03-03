شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يزف أخبار سعيدة لجماهير ليفربول قبل مواجهة تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اعلن يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول أنباء سعيدة لجماهير الريدز وتحدث عن آخر استعدادات فريقه لمواجهة تشيلسي الخميس في الدوري الإنجليزي الممتاز .



وقال كلوب للموقع الرسمي لفريق ليفربول : «تدرب أليسون طوال الأسبوع، ونتوقع أنه قادر على العودة للمشاركة رفقة الفريق، فابينيو تدرب معنا لمدة 5 أو 6 جلسات، وعلينا اتخاذ قرار بشأنه، لكنه يبدو جيدا ومستعد للعودة إلى الفريق، ديوجو جوتا عانى من مشكلة في المعدة، لكنه تدرب بالأمس قليلا، حيث شارك في الإحماء وفي التدريب، ثم ركض قليلا» .



وواصل: «لقد تلقيت رسالة إيجابية هذا الصباح بأنه يشعر بتحسن مرة أخرى، لذا سنرى ما يمكننا فعله بشأن حالته، كما قلت من قبل إنه لاعب جيد، لكن للأسف أصيب بشكل مفاجئ، لذا علينا الآن معرفة مدى قدرته على العودة إلى الفريق».