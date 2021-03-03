شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه في الأهلي للدفع بديانج أمام فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه النية داخل الجهاز الفني بقيادة موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الاول بالنادي الأهلي للدفع بأليو ديانج خلال مواجهة فينا كلوب الانجولي في ذهاب دوري الابطال المقرر اقامتها يوم السبت المقبل.

ويرغب موسيماني في الإعتماد على اللاعب بسبب قوته وقدرته على نقل الهجمات من الدفاع الى الهجوم ،لاسيما ان المدير الفني يرغب في غلق المساحات امام الفريق المنافس وأملا في تحقيق الفوز من اجل تعويض الخسارة الاخيرة من سيمبا بهدف مقابل لاشئ.

وغادر حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الأربعاء، بعد تعرضه لكدمة قوية في القدم.

وغادر اللاعب رفقة أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، من أجل الخضوع لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته.

من جانبه قال أبو عبلة إن اللاعب تعرض لجروح سطحية بسيطة في أسفل القدم، نتيجة إحدى الكرات المشتركة خلال التقسيمة، ولكنها لن تعيقه عن الوجود بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية للفريق غدا.

يذكر أن الأهلي يلتقي فيتا كلوب الكونغولي، المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.