شكرا لقرائتكم خبر فورة الباطن أمام انطلاقة التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يدشن التعاون وضيفه الباطن مواجهات الجولة الـ22 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عندما يلتقيان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، عند الساعة الـ6:45 مساء.

ويحتل فريق التعاون المركز الخامس برصيد 31 نقطة، وفي المقابل يحتل الباطن المركز العاشر برصيد 27 نقطة في جدول الترتيب.

وانتهت مباراة الدور الأول بالتعادل 1 - 1.

الفوز قد لا ينقل التعاون من مركزه الحالي، وخاصة أن الفارق بينه وبين الأهلي والاتحاد صاحبي المركزين الرابع والثالث 4 نقاط، لكنه سيفيد الباطن كثيرا، حيث سينقله من المركز العاشر إلى اقتسام المركز السادس مع الاتفاق، حيث يملك الاتفاق 30 نقطة.

ويدخل التعاون المباراة بنشوة فوزه العريض في الجولة الماضية على الاتفاق بثلاثية نظيفة، وهي الحالة التي يشببه فيها الباطن الذي فاز على ضيفه الوحدة بثلاثية أيضا.

وينتظر أن يستعيد فريق الباطن عناصره المؤثرة التي تغيبت عن المباراتين الماضيتين أمام القادسية والوحدة، بعد أن اجتاح فيروس كورونا عناصر الفريق من لاعبين وأجهزة فنية.

تواجه الفريقان في 7 مباريات سابقة ضمن دوري المحترفين، فاز التعاون في 3 مباريات، وفاز الباطن في مباراتين، فيما حضر التعادل في مباراتين.

أكبر نتيجة فاز بها التعاون كانت 5 - 0، في حين أكبر فوز للباطن كان بنتيجة 2 - 1.