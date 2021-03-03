منع حضور المشجعين من الخارج للأولمبياد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت صحيفة «ماينيتشي» اليابانية أمس، إن الحكومة اليابانية تعتزم منع حضور المشجعين من خارج البلاد فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة طوكيو هذا العام.

وأشارت المصادر إلى أن ذلك يأتي في ظل المخاوف المتزايدة لدى اليابانيين بشأن انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الصحيفة أن مزيدا من المناقشات ستجرى بشأن إمكانية السماح للمشجعيين اليابانيين بحضور المنافسات، والعدد الذي سيسمح به، موضحة أن القرار النهائي في هذا الشأن سيتخذ في وقت لاحق الشهر الحالي.

وكشفت استطلاعات للرأي أجريت أخيرا في اليابان، أن أغلبية اليابانيين يؤيدون تأجيل الدورة الأولمبية أو إلغاءها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي القول «في ظل الظروف الحالية، لا يمكن استقبال مشجعين من الخارج».