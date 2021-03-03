تطعيم الرياضيين بلقاح كورونا قبل أولمبياد طوكيو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، أنه سيتم تطعيم الكثير من الرياضيين بلقاح فيروس كورونا المستجد قبل السفر إلى اليابان للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو العام الحالي. وقال باخ أمس في بداية اجتماع عبر الاتصال المرئي مع اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، «إن عددا كبيرا من اللجان الأولمبية الوطنية الـ206 الأعضاء في اللجنة الدولية، نجح بالفعل في تأمين اللقاحات لرياضييه». وأضاف أن أغلب اللجان الأولمبية الوطنية الأخرى تجري محادثات مع حكومات بلادها لضمان تطعيم الرياضيين المشاركين بالأولمبياد.

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