3 بطولات للبارالمبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقام اليوم 3 بطولات ضمن برنامج اللجنة البارالمبية السعودية. ويشهد التجمع الأول لبطولة أندية حائل وجازان ومكة المكرمة والطائف والمدينة المنورة وتبوك والجوف وجدة، دوري الدرجة الأولى لكرة الهدف لذوي الإعاقة البصرية في صالة مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان. وتستضيف صالة اللجنة البارالمبية بالرياض، الدوري التصنيفي لكرة السلة على الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة الحركية، بمشاركة أندية الرياض والرس والمدينة المنورة والأحساء. وتشارك أندية مكة المكرمة وجدة وعسير ونجران وجازان والمدينة المنورة والرس، في التجمع الأول للدوري الممتاز للكرة الطائرة من الجلوس لذوي الإعاقة الحركية، الذي سيقام في صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع.

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