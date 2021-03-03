النصر .. 30 هدفا فقط من 433 تسديدة

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ورغم تصدر النصر الفرق الأكثر تسديدا للكرات على المرمى وخارجه، إلا أنه لم يسجل سوى 30 هدفا.
وعلى المستوى الفردي، تصدر مهاجم الأهلي عمر السومة أكثر اللاعبين تسديدا بواقع 75 تسديدة، أضاع منها 66 تسديدة وسجل 9 أهداف، فيما سدد مهاجم الهلال بافيتيمبي قوميز 61 تسديدة، سجل منها 15 هدفا، مقابل تسديد لاعب الباطن فابيو أبرو 49 تسديدة سجل منها 14هدفا.
بالمجمل بلغ عدد التسديدات 1566 تسديدة سجل منها 469 هدفا.
أكثر اللاعبين تسديدا
- عمر السومة (الأهلي) 75
- بافيتيمبي قوميز (الهلال) 61
- فابيو أبرو (الباطن) 49
- بيتي مارتنيز (النصر) 48
- هرناني خورخي (الوحدة) 43
أكثر الفرق تسديدا
- النصر 433
- الاتفاق 333
- الفتح 316
- الهلال 311
- الشباب 293
أكثر الفرق تسديدا على المرمى
- الشباب 126
- الهلال 124
- النصر 115
- الأهلي 112
- الفتح 110
أكثر الحراس صدا للتسديدات
- عبدالعالي محمدي (أبها) 87
- فيصل مسرحي (القادسية) 76
- مارسيلو جروهي (الاتحاد) 73
- كاسيو أنجوس (التعاون) 67
- خوسيه كامبانيا (الباطن) 63
أكثر لاعبين صد الحراس تسديداتهم
- مراد باتنا (الفتح) 20
- متشيل تي فريدي (الفتح) 18
- رومارينيو داسيلفا (الاتحاد) 16
- محمد رايحي (الباطن) 15
- فابيو أبرو (الباطن) 15
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