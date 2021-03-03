النصر .. 30 هدفا فقط من 433 تسديدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت أرقام وإحصاءات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أن لاعبي النصر هم الأكثر إضاعة للأهداف، وفي الوقت نفسه أكثر لاعبي الفرق تسديدا على المرمى، إذ سددوا 433 مرة، أضاعوا منها 403. ورغم تصدر النصر الفرق الأكثر تسديدا للكرات على المرمى وخارجه، إلا أنه لم يسجل سوى 30 هدفا. وعلى المستوى الفردي، تصدر مهاجم الأهلي عمر السومة أكثر اللاعبين تسديدا بواقع 75 تسديدة، أضاع منها 66 تسديدة وسجل 9 أهداف، فيما سدد مهاجم الهلال بافيتيمبي قوميز 61 تسديدة، سجل منها 15 هدفا، مقابل تسديد لاعب الباطن فابيو أبرو 49 تسديدة سجل منها 14هدفا. بالمجمل بلغ عدد التسديدات 1566 تسديدة سجل منها 469 هدفا. أكثر اللاعبين تسديدا





عمر السومة (الأهلي) 75



بافيتيمبي قوميز (الهلال) 61



فابيو أبرو (الباطن) 49



بيتي مارتنيز (النصر) 48



هرناني خورخي (الوحدة) 43

أكثر الفرق تسديدا



النصر 433



الاتفاق 333



الفتح 316



الهلال 311



الشباب 293

أكثر الفرق تسديدا على المرمى



الشباب 126



الهلال 124



النصر 115



الأهلي 112



الفتح 110

أكثر الحراس صدا للتسديدات



عبدالعالي محمدي (أبها) 87



فيصل مسرحي (القادسية) 76



مارسيلو جروهي (الاتحاد) 73



كاسيو أنجوس (التعاون) 67



خوسيه كامبانيا (الباطن) 63

أكثر لاعبين صد الحراس تسديداتهم



مراد باتنا (الفتح) 20



متشيل تي فريدي (الفتح) 18



رومارينيو داسيلفا (الاتحاد) 16



محمد رايحي (الباطن) 15



فابيو أبرو (الباطن) 15



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