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13 ناديا بالمرحلة الثانية لدوري التنس

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- بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم على ملاعب التنس بمدينة الملك عبدالله بجدة منافسات المرحلة الثانية من دوري الدرجة الأولى وتحت 12 عاما بمشاركة أندية: الأنصار، والزلفي، والفيصلي، والصفا، والشباب، والزيتون، والوحدة، والعرض، والوشم، والقارة، والسروات، وأشيقر والخويلدية.

وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للتنس فواز الحكمي أن أمانة الاتحاد أكملت جميع الترتيبات لانطلاق البطولة بالتنسيق مع مكتب وزارة وإدارة مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة وتكليف 18 حكما لقيادة المباريات برئاسة الحكم السعودي الدولي جاسم عقاقة ويساعده الحكم الدكتور فارس فضل.

يذكر أن المرحلة الأولى لبطولة دوري الدرجة الأولى والناشئين تحت 12 عاما كانت قد أقيمت بالمنطقة الشرقية خلال نوفمبر الماضي 2020م، ويتصدرها فريق الأنصار للدرجة الأولى، وفريق القارة لبطولة الناشئين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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