13 ناديا بالمرحلة الثانية لدوري التنس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم على ملاعب التنس بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة منافسات المرحلة الثانية من دوري الدرجة الأولى وتحت 12 عاما بمشاركة أندية: الأنصار، والزلفي، والفيصلي، والصفا، والشباب، والزيتون، والوحدة، والعرض، والوشم، والقارة، والسروات، وأشيقر والخويلدية. وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للتنس فواز الحكمي أن أمانة الاتحاد أكملت جميع الترتيبات لانطلاق البطولة بالتنسيق مع مكتب وزارة الرياضة وإدارة مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة وتكليف 18 حكما لقيادة المباريات برئاسة الحكم السعودي الدولي جاسم عقاقة ويساعده الحكم الدكتور فارس فضل. يذكر أن المرحلة الأولى لبطولة دوري الدرجة الأولى والناشئين تحت 12 عاما كانت قد أقيمت بالمنطقة الشرقية خلال نوفمبر الماضي 2020م، ويتصدرها فريق الأنصار للدرجة الأولى، وفريق القارة لبطولة الناشئين.

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