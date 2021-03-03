شكرا لقرائتكم خبر فض المنازعات تلطم الأهلي بملايين المجحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضاعفت غرفة فض المنازعات أزمة نادي الأهلي المالية، وأصدرت قرارا ملزما أمس طالبته فيها بسداد 6 ملايين ريال لنادي الفتح نظير انتقال اللاعب محمد المجحد.

كما ألزمت النادي بدفع 5 آلاف ريال كرسوم تقديم الدعوى، كما ألزمت غرفة المنازعات، نادي الأهلي بمصاريف الدعوى.

وأمهلت غرفة المنازعات، نادي الأهلي 30 يوما للسداد قبل فرض عقوبات على النادي حال عدم الالتزام بالتسديد، تبدأ من نهاية المدة النظامية لتقديم الاستئناف أو بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.

على صعيد آخر، واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته للقاء ضمك السبت المقبل ضمن مواجهات الجولة الـ22 من منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي يبحث فيها الأهلي عن لملمة جراحه والعودة لسكة الانتصارات المفقودة خلال الجولات الأربع.

وشهدت التدريبات عودة نجم خط الوسط الروماني ميتريتا بعد أن منحه الفريق الطبي الضوء الأخضر للمشاركة مع زملائه بعد أن غاب عن اللقاءات الثلاثة الماضية بالدوري.

يذكر أن ميتريتا أصيب خلال مواجهة الديربي والتي أقيمت في 11 فبراير الماضي، فيما واصل المحترف الصربي فيجسا برنامجه العلاجي ويبذل الجهاز الطبي جهدا كبيرا لتجهيزه خلال الفترة القريبة المقبلة.