تنافس سعودي - قطري للاستحواذ على إنتر ميلان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدر خبر رغبة صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الاستحواذ على نادي إنتر ميلان الإيطالي، المملوك لشركة سونينج الصينية، الصحف الإيطالية في اليومين الماضيين. بعد أن ذكرت العديد من التقارير الصحفية رغبة الشركة الصينية بيع أغلبية أسهم النادي، نظرا لحاجتها إلى 200 مليون يورو، لحل جزء من أزمة خانقة بسبب جائحة كورونا

وحددت الشركة الصينية 31 مارس الحالي، موعدا نهائيا لإغلاق العروض.

وقال موقع «توتو ميركاتو» وصحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطاليين، إن الصندوق السعودي الذي ينافس أكثر من شركة، لنيل الحصة الأكبر في النيراتزوري، هو الأقرب لحسم الصفقة.

وذكر موقع «كالتشيو ميركاتو» أن صندوقا قطريا انضم لصندوق «BC Partners» الأوروبي، في صراع الاستحواذ على إنتر ميلان. كما ذكرت تقارير إعلامية إيطالية وفرنسية، أن الصندوق السيادي القطري، دخل المنافسة لشراء 68.55% من أسهم الفريق الإيطالي، وينافسه « بي - سي - بارتنرز» وهو صندوق الاستثمار في لندن.

وكان صندوق الاستثمارات السعودي أبرم عقدا مع ريال مدريد الإسباني عبر شركة القدية، بقيمة 150 مليون يورو.

وقالت صحيفة Corriere dello sport في تقرير لها حول الرغبة السعودية في شراء إنتر ميلان إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي من بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بإجمالي أصول تقدر بـ 347 مليار دولار.

وأشارت تلميحات إعلامية إلى أن ناقوس الخطر بدأ يدب وسط الإيطاليين خشية انهيار متصدر الدوري الإيطالي، كما حدث مع نادي جيانجسو الصيني الذي تعود ملكيته لمجموعة سونينج الصينية، حيث أعلن إفلاسه.