تفاصيل اقتراب مغادرة خالد الغندور قناة نادي الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - اقترب خالد الغندور من مغادرة قناة الزمالك، خلال الفترة المقبلة، بعد حالة الغضب الشديدة التي فجرها لاعبو الفريق ضد الانتقادات التي يتعرض لها الفريق من قناة النادي، عقب أي اخفاق، عكس أي قناة أخرى خاصة بنادٍ رياضي.



وكشف مصدر داخل النادي عن أن عددا من اللاعبين قدموا شكوى رسمية للجنة المؤقتة، ضد «الغندور» وعلى رأسهم محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق، بسبب التصريحات الهجومية التي أدلى بها عقب تعادل الفريق في المباراة الماضية أمام وادي دجلة ببطولة الدوري العام. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



استياء اللاعبين من الهجوم

وأضاف المصدر، أن اللاعبين أبدوا استياءهم الشديد من مهاجمة القناة الخاصة بالنادي وتسخين الجماهير على اللاعبين والجهاز الفني، عكس ما هو مطالب منهم بتهدئة الأمور، وطمأنة الجماهير، والوقوف بجانب اللاعبين مثلما كان يحدث أثناء وجود المجلس السابق.

وبدورها، قدمت اللجنة المؤقتة شكوى في خالد الغندور، إلى إدارة القناة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية مع مقدم البرامج، من أجل عدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى والوقوف بجانب الفريق، خاصة وأن هذا هو دوره على قناة النادي، وفي حال عدم تنفيذ ذلك يتم رحيله من القناة.

الزمالك يتعثر أمام وادي دجلة

وكان فريق الزمالك تعادل أمام وادي دجلة، سلبيًا بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين أول أمس الاثنين، على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورغم التعادل، واصل الأبيض تصدره جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز، ولكن بشكل مؤقت في ظل تأجيل 3 مباريات للنادي الأهلي، الذي يتصدر جدول المسابقة حال تحقيق الفوز في الـ3 مباريات المؤجلة، حيث يتصدر الزمالك جدول المسابقة بعد تعادل اليوم برصيد 30 نقطة بينما يأتي الأهلي في الوصافة برصيد 26 نقطة، ما يعني تصدر الأهلي برصيد 33 نقطة حال تحقيق الفوز في المباريات المؤجلة.