شوبير يعلق على سؤال وفاة بن شرقي بجامعة سوهاج: "دمه تقيل ولو اتكتب عني هزعل"

الشارقة - اميمة ياسر -

استنكر الإعلامي أحمد شوبير وضع أستاذ القانون الدولي المنتدب لكلية الحقوق أحمد عبدالجواد، اسم لاعب نادي الزمالك أشرف بن شرقي في سؤال بامتحان عن الميراث.

وقال شوبير خلال تصريحات إذاعية: "السؤال دمه تقيل، الدكتور عمل بيان وتكلم بشكل جيد عن نادي الزمالك، وأكيد أنت رجل قانون محترم وفاهم، ولو كتبت هذا السؤال باسمي هزعل جدًا".

وأضاف شوبير: "مينفعش يبقى في سؤال جامعة هكذا، والذي وضع هذا السؤال جانبه الصواب، والناس ثقافتها محدودة، ويجب أن هذا لا يحدث مجددًا، والهزار لما تقل بقى دمه تقيل".

وواصل: "سعيد بمكالمة الدكتور خالد عبدالغفار لأشرف بن شرقي، واللاعب في مصر يعامل كمصري، وكلنا نحترمه".