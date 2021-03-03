الاسطورة بيليه لدى تلقيه اللقاح "انه يوم لا يُنسى"

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ساو باولو : تلقى اسطورة كرة القدم العالمية، البرازيلي بيليه اللقاح ضد فيروس كوفيد 19 الثلاثاء ووصف ذلك باليوم الذي لا يُنسى.

واستغل بيليه البالغ من العمر 80 عاما، هذه المناسبة لمناشدة مواطنيه على عدم الاستسلام في وجه هذه الجائحة العالمية التي تحصد 1100 شخص يوميا في البرازيل.

وكتب الملك على حسابه على انستاغرام "يوم لا يُنسى. لقد تلقيت اللقاح!" مرفقا هذه العبارة بصورة له وهو يرتدي الكمامة ويرفع إبهامه لدى قيام شخص بتلقيحه.

ولم يشأ المكتب الاعلامي لبيليه الافصاح عن مكان تلقي النجم البرازيلي السابق، الوحيد الفائز بكأس العالم 3 مرات، واي نوع من اللقاح خضع له او اذا كانت الجرعة الاولى او الثانية، لدى استفسار وكالة "فرانس برس" عن هذا الامر.

ويعزل بيليه نفسه في منزله الكائن في ساو باولو منذ بداية الجائحة التي حصدت أكثر من 255 الف في البرازيل وهي ثاني أعلى نسبة بعد الولايات المتحدة.