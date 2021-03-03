شكرا لقرائتكم خبر عن فريق يد الأهلى يحتفل بعيد ميلاد طارق محروس .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على الأحتفال بعيد ميلاد المدير الفنى للأحمر طارق محروس على صالة عبد الرحمن الفيصل ، حيث أنه أتم عامه ال ٥٦ اليوم .

وأحضر لاعبو الفريق تورت للمدير الفنى للإحتفال بعيد ميلاده على هامش مران الفريق ، فى ظل العلاقة القوية و الكيمياء التى تربطهم بالمدير الفنى .

و تولى محروس القيادة الفنية للفريق بداية من الموسم الحالى ، وسط إحلال وتجديد و إبرام صفقات قوية من أجل إستعادة البطولات الغائبة عن كرة اليد الحمراء

ويشهد دورى محترفين كرة اليد حاليا فترة توقف ، حيث أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد استئنافه يوم 19 مارس الجارى بالدور الثانى من المرحلة الثانية بعد انتهاء الدور الأول بتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 22 نقطة .

ومن المقرر أن تشهد فترة توقف الدولى دخول منتخب مصر معسكرا مغلقا بإسبانيا فى إطار الاستعداد لأولمبياد طوكيو المقرر لها شهر يوليو المقبل.

بينما يأتى الأهلى فى المرتبة الثانية بنفس الرصيد لفارق الأهداف، أما سبورتنج فيحل فى المرتبة الثالثة برصيد 19 نقطة ومن بعده الأوليمبي برصيد 15.5نقطة ثم هليوبوليس فى المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد تأجيل الجولتين الحادية عشرة والثانية عشرة بدورى المحترفين للموسم الحالى المقرر لهما يومى 1، 2 أبريل المقبلين إلى يومى 15 و16 من نفس الشهر، وذلك لاستكمال نهائيات موسم كورونا.

يأتى ذلك فى ظل إعلان استكمال منافسات دورى المحترفين للرجال 2019 / 2020 يومى 1و 2 أبريل المقبلين بنفس شروط المسابقة لهذا الموسم، وتشهد الجولة قبل الأخيرة المحدد لها 1 أبريل مواجهات بين كل من ـ الاهلى مع طلائع الجيش و الزمالك مع سبورتنج والأوليمبى مع هليوبوليس وسموحة مع البنك الأهلى، بينما تشهد الجولة الختامية المحدد لها يوم 2 أبريل لقاءات بين كل من طلائع الجيش مع الأوليمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأهلى مع الزمالك.