شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يرفض وساطة جهازه المعاون للعفو عن المستبعدين فى الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري انضمام اللاعبون المستبعدين من قائمة الاتحاد، قبل مباراتي دجلة وإنبي، لمعسكر الفريق السكندري الذي يستعد لمواجهة الإنتاج الحربي، الجمعة المقبل على استاد الإسكندرية.

وقرر المدير الفني للاتحاد السكندري، الأسبوع قبل الماضي، استبعاد خماسي الفريق عماد السيد وخالد قمر وصبري رحيل ومحمود رزق ومحمد عطوه من التدريبات الجماعية والتدريب المنفرد عقب الهزيمة من اسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتدخل بعض أفراد الجهاز الفني لدى حسام حسن للعفو عن اللاعبون المستبعدين الخمسة، بعد السماح لصبري رحيل بالانضمام للمعسكر في المباراة الأخيرة لتعويض السيد سالم.

وواصل سيد البلد مرانه اليومي بدون راحة في الخامسة مساء اليوم بتواجد جميع اللاعبين الذين دخلوا قائمة الفريق للمباراة الأخيرة أمام إنبي، إضافة إلى انضمام روماريو الذي غاب في لقاء إنبي للإيقاف، والسيد سالم الذي غاب لحضور جنازة وعزاء والده الذي وافته المنية الأربعاء الماضي.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة بعدما لعب 13 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 3 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً، ومازال لديه مباراتان مؤجلتان بخلاف لقاء اليوم، ويحتل إنبى المركز الخامس برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 6 وتعادل في 4 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا ومازال لديه مباراتان مؤجلتان أيضا .