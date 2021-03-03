شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عبد العزيز حكماً لمباراة المحلة و البنك في الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة ، مباراة غزل المحلة و البنك الأهلي إلى الحكم وليد عبد العزيز في اللقاء المقرر له الثالثة عصر غداً الخميس، مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي، في مواجهة صعبة على الفريقين ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام

مباراة غزل المحلة و البنك ، يدخلها فريق البنك الأهلي منتشياً بعد فوزه الأخير على أسوان بهدفين نظيفين، ليتخطى النتائج السيئة مع جهازه الفني الجديد بقيادة خالد جلال، بينما يسعى الغزل إلى تخطي أحزان الخروج من كأس مصر على يد سيراميكا بعد الخسارة بهدفين نظيفين.

ويحتل غزل المحلة المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 17 نقطة، حصدها زعيم الفلاحين من 13 مبارة، حيث فاز المحلة في 4 مباريات وخسر في مثلهم، وتعادل في 5 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المحلة 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً أخر، بينما يحتل البنك الأهلي المركز الـ 14 برصيد 13 نقطة، حصدها الفريق من 14 مباراة، حيث فازوا في مباراتين وتعادلوا في 7 أخرى وخسروا في 5 لقاءات، وسجل لاعبو البنك الأهلي 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً أخر.