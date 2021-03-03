شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تُغادر مطار القاهرة متجهة إلى تونس لمواجهة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطار القاهرة، على متن طائرة خاصة، متجهة إلى تونس، حيث يحل الفريق الأول بالنادي ضيفا على الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحرصت هيئة مطار القاهرة وشركة مصر للطيران "إير كايرو"، على تزيين الطائرة الخاصة التي ستنقل البعثة لتونس، حيث قام طاقم الطائرة بوضع لافتات تحمل شعار الزمالك، ولافتات أخرى مدون عليها عبارة "كلنا وراك" كدعم للفريق قبل مواجهة الترجي التونسي.

وترأس اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادى الزمالك، بعثة الفريق فى تونس، حتى يتمكن من تذليل كافة العقبات أمام الفريق من أجل تحقيق الفوز.

وضمت قائمة الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"- محمد عواد_ محمد أبو جبل، خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش"- محمد عبد السلام - أحمد فتوح - عبدالله جمعة- حمزة المثلوثي، خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: مروان حمدي - أسامة فيصل - حميد أحداد - حسين فيصل- حسام أشرف.