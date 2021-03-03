شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعلن تأجيل مباراته مع البنك الأهلى 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الاتحاد السكندري تأجيل مباراته مع البنك الأهلي لمدة 72 ساعة بعد اخطاره رسميا من لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال الاتحاد السكندري في بيان نشره على صفحته الرسمية على الفيسبوك: "رسمياً الاتحاد المصرى لكرة القدم يقرر تعديل موعد مباراة الاتحاد السكندري والبنك الأهلي فى إطار مباريات الاسبوع الـ 16 لتقام يوم 15 مارس القادم بدلاً من 12مارس بإستاد المقاولون العرب فى تمام الخامسة مساءً ".

وفاز فريق إنبى على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما الاثنين على ملعب الإسكندرية ضمن مباريات المؤجلة من الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، وأحرز هدف الفريق البترولى رامى صبرى من ضربة جزاء فى الدقيقة 13 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة بعدما لعب 13 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 3 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً، ومازال لديه مباراتان مؤجلتان بخلاف لقاء اليوم، ويحتل إنبى المركز الخامس برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 6 وتعادل في 4 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا ومازال لديه مباراتان مؤجلتان أيضا .