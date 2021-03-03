شكرا لقرائتكم خبر عن تزيين طائرة الزمالك المتوجهة إلى تونس لمواجهة الترجى: ""كلنا وراك".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت هيئة مطار القاهرة وشركة مصر للطيران "إير كايرو"، على تزيين الطائرة الخاصة التي ستنقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى تونس، لمواجهة الترجى التونسى فى دورى أبطال أفريقيا.

وقام طاقم الطائرة بوضع لافتات تحمل شعار الزمالك، ولافتات أخرى مدون عليها عبارة "كلنا وراك" كدعم للفريق قبل مواجهة الترجي التونسي. ويحل الفريق ضيفا على الترجي يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقام الجهاز الإداري لفريق الزمالك بإنهاء إجرءات سفر اللاعبين والجهاز الفني قبل وصولهم للمطار، حرصًا على عدم الوقوع فى أخطاء جديدة مثلما سبق وحدث مع محمد أشرف روقا حينما منع من السفر مع بعثة الفريق إلى السنغال بسبب خطأ إدارى.

وضم الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، لقائمة مباراة الترجي كلاً من..

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"- محمد عواد_ محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش"- محمد عبد السلام - أحمد فتوح - عبدالله جمعة- حمزة المثلوثي .

خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: مروان حمدي - أسامة فيصل - حميد أحداد - حسين فيصل- حسام أشرف



تززين طائرة الزمالك (1)



تززين طائرة الزمالك (2)



تززين طائرة الزمالك (3)