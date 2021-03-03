شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الطبية تقرر إلغاء سفر بعثتى الطائرة إلى نيجيريا للمشاركة فى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة على إلغاء سفر بعثتا منتخب الناشئات 18سنة و 19سنة للشباب إلى نيجيريا للمشاركة فى البطولة الأفريقية التى ستنطلق غدا وفقا لقرار الللجنة الطبية باللجنة الأولمبية حفاظا على سلامة اللاعبين .

وقال سامح حمدى أنه سيجتمع بكلا البعثتين فى فندق الإقامة بعد قليل لإبلاغهم بالقرار النهائى بعدم السفر بالرغم من استدعاء لاعبين بدائل لمصابى كورونا وتبين سلبية المسحات .

وجاء هذا القرار بالرغم أيضا من إجراء منتخبا الناشئات للكرة الطائرة 18 سنة و الشباب 19 سنة مسحة جديدة للكشف عن فيروس كورونا تتضح نتيجتها مساء اليوم.

وكان كشف أيمن غزلان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة و القائم بأعمال المدير التنفيذى على سفر بعثتا منتخب الناشئات 18سنة و الشباب 19سنة غدا الخميس إلى نيجيريا للمشاركة فى بطولتى أفريقيا المقرر إنطلاقها الخميس بعد ترحيلها يوم ليقام الاجتماع الفنى اليوم الأربعاء قبل أن يلغى السفر من قبل اللجنة الطبية .

واقترح اتحاد الطائرة برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة على الاتحاد الأفريقى للعبة بتأجيل مباريات مصر فقط فى بطولتى أفريقيا للناشئات 18 سنة والشباب تحت 19 سنة، المقرر انطلاقها بعد رفض الاتحاد النيجيرى تأجيل البطولتين لمدة أسبوع، بسبب إصابات فى منتخبى مصر بفيروس كورونا، إلا أن الاتحاد الأفريقى يصر على حضور مصر للاجتماع الفنى للبطولة وفقا للائحة البطولات بالاتحاد.