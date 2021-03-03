شكرا لقرائتكم خبر عن الانضباط تحقق مع منتخب الناشئين .. وربيع ياسين يحضر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمعت لجنة الانضباط باتحاد الكرة اليوم إلي أقوال الجهاز الفني والطبي لمنتخب 2001 والذي تم توجيه الشكر له بعد الخروج من تصفيات شمال أفريقيا ،حيث تواجد أحمد فاروق وعبد الستار صبري مدربي الفريق و محمد رزيقه مدرب حراس منتخب ٢٠٠١.

وانسحب منتخب الشباب من تصفيات أمم أفريقيا للشباب فى تونس بسبب تفشى فيروس كورونا بين اللاعبين ، حيث تضغط اللجنة الثلاثية لصدور قرارات رادعة خلال الفترة المقبلة.

وقررت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة، تجميد رواتب لجنة الانضباط بالجبلاية بسبب تأخر اللجنة فى إصدار القرارات النهائية بشأن أزمة منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين.

وأكد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد كرة القدم أن جهاز منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، انتهى عمله منذ 20 ديسمبر الماضى بعد الخروج من منافسات التصفيات الأفريقية، مشيرًا إلى أنه تم تجميد المستحقات مؤقتًا لحين انتهاء تحقيقات لجنة الانضباط بسبب واقعة تفشى إصابات فيروس كورونا فى صفوف المنتخب.