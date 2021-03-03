شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي بالأهلي.. ومحاضرة فيديو للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل وليد سليمان لاعب الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، حيث خاض اللاعب تدريباته في الجيم قبل أن يستكمل برنامجه التأهيلي اليوم في الملعب.

وقطع وليد سليمان لاعب الفريق شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة. وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق عصر اليوم الأربعاء.

شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.