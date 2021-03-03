شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لصادق وأشعة لتحديد موقف حسين السيد بالإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد طه مهنا رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي أن محمد صادق جناح الفريق يعاني من شد فى منشأ العضلة الخلفية.

وأضاف أن اللاعب سيخضع لاختبار طبى غدا للوقوف على مدى استعداده للحاق بمواجهة وادي دجلة المقرر لها يوم الجمعة المقبل بإستاد السلام بالأسبوع الخامس عشر بمسابقة الدورى المصرى. وأكد رئيس الجهاز الطبى للدراويش أن حسين السيد تعرض لكدمة قوية وسيخضع للأشعة لاستبيان موقفه”. وانهى الدكتور محمد مهنا حديثه ان أحمد مصطفى ومحمد عمار أصيبا بتمزق عميق فى العضلة الخلفية ويحتاجان لفترة تمتد لأسبوعين قبل العودة للتدريبات الجماعية.

يحل الإسماعيلى ضيفا على وادى دجلة يوم الجمعة المقبل باستاد السلام لحساب منافسات الجولة الخامسة عشر بمسابقة الدورى المحلى، حيث دخل الاسماعيلى معسكر مغلق بالعين السخنة استعداد لمباراة دجلة من الخميس إلى الثلاثاء.

وعلى صعيد تاريخ لقاءات الفريقين فقد جمع الناديان 16 مواجهة ، حيث فاز الدراويش فى 7 وتعادل 3 وخسر 6 ،له من الأهداف 17 وعليه مثلهم وتم تحقيق كلين شيت فى 5 مباريات.

-ملعب الإسماعيلى .. فاز 3 تعادل 2 خسر 3 له 9 أهداف عليه 10 أهداف كلين شيت مباراة واحدة.