شكرا لقرائتكم خبر عن عماد عبد العزيز يصل مطار القاهرة لرئاسة بعثة الزمالك فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، إلى مطار القاهرة، لمرافقة بعثة الفريق الأول المتجهة إلى تونس، استعدادا لمواجهة الترجي، حيث يحل الفريق الأبيض ضيفًا على الترجي يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقام الجهاز الإداري لفريق الزمالك بإنهاء إجرءات سفر اللاعبين والجهاز الفني قبل وصولهم للمطار، حرصًا على عدم الوقوع فى أخطاء جديدة مثلما سبق وحدث مع محمد أشرف روقا حينما منع من السفر مع بعثة الفريق إلى السنغال بسبب خطأ إدارى.

ومن المقرر أن تغادر البعثة في السادسة من مساء اليوم متجهة إلى تونس علي متن طائرة خاصة تابعة لوزارة الطيران المدني، وتقوم سلطات مطار القاهرة بإنهاء إجراءات البعثة عبر صالة 1 بالمطار والمعروف بالمطار القديم.

وضم الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، لقائمة مباراة الترجي كلاً من..

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"- محمد عواد_ محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش"- محمد عبد السلام - أحمد فتوح - عبدالله جمعة- حمزة المثلوثي .

خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: مروان حمدي - أسامة فيصل - حميد أحداد - حسين فيصل- حسام أشرف