شكرا لقرائتكم خبر عن حشيش وعبد الله يلحقان ببعثة الزمالك في تونس غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر القاهرة غدا الثنائي إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك وطارق حشيش المستشار المالي للنادي، الي تونس لمساندة الزمالك في مباراته المقبلة امام الترجي التونسي والمقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى ابطال افريقيا.

وتغادر بعثة الزمالك القاهرة في السادسة من مساء اليوم ، علي ان يلحق الثنائي بالبعثة غدا علي نفقتهما الخاصة ، وسيعود الثنائي للقاهرة عقب المباراة مباشرة.

في نفس السياق كشف مصدر مقرب من إدارة النادي عن قيام الثنائي طارق حشيش وإبراهيم عبد الله بدفع تكلفة سفرهما للسنغال في مباراة تونجيت السنغالي التي انتهت بالتعادل السلبي، وكذلك تكلفة اقامتهما علي نفقتهما الخاصة.

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة جايمي باتشيكو، قائمة الفريق المسافرة إلى تونس، اليوم استعدادا لمواجهة الترجي يوم السبت المقبل، بملعب رادس بالعاصمة التونسية، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وجاءت قائمة الزمالك لمباراة الترجي كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"- محمد عواد_ محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش"- محمد عبد السلام - أحمد فتوح - عبدالله جمعة- حمزة المثلوثي

خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: مروان حمدي - أسامة فيصل - حميد أحداد - حسين فيصل- حسام أشرف

وخلت قائمة الزمالك من أسماء الثنائي حازم إمام وشيكابالا بسبب الإصابة وكذلك محمد عبد الشافي العائد من الإصابة مؤخرا.