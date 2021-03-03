شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الإسكندرية احتضنت أول دورة للألعاب العربية عام 1953 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دورة الألعاب العربية تعد من البطولات الرياضية الهامة على مستوى الرياضية العربية والعالمية، لاسيما وإن أول نسخة من تلك البطولة احتضنتها مصر فى يوليو 1953، وأقميت على أرض محافظة الإسكندرية.
حصدت مصر أكثر عدد من الميداليات خلال هذه البطولة من ذهب وفضة وبرونز، وصل عددها 142 ميدالية، وفازت بالمرتبة الأولى.
وأقيمت النسخة الثانية من بطولة دورة الألعاب العربية فى لبنان 1957 وحصدت المركز الاول برصيد 89 ميدالية، إلا إن تلك البطولة لم تشهد مشاركة مصر.
وأعلن اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية تأجيل دورة الألعاب العربية المقرر إقامتها فى بغداد العام الحالى، وذلك بسبب جائحة كورونا، وذلك خلال اجتماع عن بُعد للجمعية العمومية الـ19على أن يتم إرسال تعميم إلى جميع الدول الأعضاء لمن يرغب فى أن يكون البلد البديل حال تعذر استضافة بغداد للدورة.
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية فإنه تم التأكيد على أهمية التواصل مع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بهذا الخصوص.
وعقد اجتماع الجمعية العمومية الـ19 لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية برئاسة الأمير طلال بن بدر بن سعود رئيس الاتحاد وكان الاجتماع عن بعد بسبب استمرار تفشى جائحة كورونا العالمية، وشارك فى الاجتماعات الأمير فهد بن جلوى نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية.