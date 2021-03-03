شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الإسكندرية احتضنت أول دورة للألعاب العربية عام 1953 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دورة الألعاب العربية تعد من البطولات الرياضية الهامة على مستوى الرياضية العربية والعالمية، لاسيما وإن أول نسخة من تلك البطولة احتضنتها مصر فى يوليو 1953، وأقميت على أرض محافظة الإسكندرية.

حصدت مصر أكثر عدد من الميداليات خلال هذه البطولة من ذهب وفضة وبرونز، وصل عددها 142 ميدالية، وفازت بالمرتبة الأولى.

وأقيمت النسخة الثانية من بطولة دورة الألعاب العربية فى لبنان 1957 وحصدت المركز الاول برصيد 89 ميدالية، إلا إن تلك البطولة لم تشهد مشاركة مصر.