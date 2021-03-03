شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحدد موقف مودي وفوافي ثنائي المقاصة من مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الثنائي أحمد مودي وباولن فوافي لاعبي المقاصة للأشعة لتحد حجم الإصابة التي تعرضا لها خلال مباراة فريقهما ضد المقاولون العرب أمس الثلاثاء، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تعرض مودي وفوافي للإصابة في مباراة المقاولون وهي ما تسببت في استبدالهما لعدم قدرتهما على استكمال المباراة.

ومن المقرر أن يقوم مودي وفوافي بعرض الأشعة على طبيب المقاصة من أجل تحديد حجم الإصابة ومدة الغياب عن الفريق الفيومي موقفهما من اللحاق بمباراة فريقهما القادمة ضد بيراميدز من عدمه.

ويستعد فريق المقاصة لمواجهة بيراميدز يوم 13 مارس الجاري ، حيث سيحدد الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال برنامج التحضير للمباراة في مران الفريق الفيومي مساء اليوم الأربعاء.

وكشف أحمد مودي لاعب المقاصة حجم الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه ضد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر الدوري المصري، وانتهت بالتعادل السلبي.

قال مودي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "شد خفيف في السمانة والطبيب فضل استبدالي وأتمنى تكون بسيطة وألحق بالمباراة القادمة، والإصابة قد تحتاج أسبوع حتى أكون جاهزا للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي".

أوضح مودي: "نعمل على التحضير من الأسفل بشكل دائم ، باعتبارها الطريقة المعتادة التي نعتمد عليها، محملا التعادل أمام المقاولون إلى الإصابات وغياب التوفيق بخلاف مواجهة فريق جيد بحجم المقاولون ويعاني من وضع سيئ في جدول الدوري.